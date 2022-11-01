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Maden faciası soruşturmasında sorumlulara tutuklama

1.11.2022

Maden faciası soruşturmasında sorumlulara tutuklama
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde 41 madencinin ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturmada sorumlular dün adliyedeydi. Şüphelilerden kartiyelerden sorumlu maden mühendisler L.A, İ.H.M. ve müessese müdürü S.A, sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

'HAVALANDIRMA YETERLİ DEĞİL'
Öte yandan, faciaya ilişkin bilirkişi ön raporu da paylaşıldı. 28 sayfalık ön inceleme raporunda, "İş kazası, -320 Kalın Damar Tavan Yolu'ndaki patlatma çalışması kaynaklı olarak meydana gelmiş, grizu ve kömür tozu patlamasını içeren bir patlamadır. Maden havalandırmasının iyileştirilmesine dair hayata geçmeyen yatırım ve iyileştirme projeleri, kazada önemli rol oynamıştır. Havalandırma sistemi yeterli ve etkili olsaydı olayın meydana gelmesi önlenirdi. Metan drenajı uygulaması hayata geçirilmiş olsaydı kaza olayı önlenebilirdi" ifadelerine yer verildi.
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