MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Türkiye Yüzyılı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Dengeli ve dirayetli siyasetimizle 2023'ün yol haritasını hazırlıyoruz. Sürekli faal halindeyiz. Siyasi faaliyetlerimizle sürekli arazide bulunuyoruz. Başarıyı hake den bir irademiz. Başarıyla yükselecek bir ülkemiz olduğunu çok iyi biliyoruz. 85 milyon Türk vatandaşımızın tamanına el uzatıyoruz.

BAŞARMANIN DIŞINDA BİR SEÇENEK TANIMIYORUZ

2023 yılında başarmanın dışında bir seçenek tanımıyoruz. Köylülerimizin her sorunu sorunumuz, her talepleri siyasi ahlakımıza emanettir. Hiç kimseyi öteki görmüyor ve ötekileştirmiyoruz. Bu ilhamla Türkiye'nin her yerindeyiz. Türkiye'yi doyuran vatandaşlarımıza ne yapsak azdır yetersizdir. Arka ayağı ile kulaklarını kaşıyan köylüleri bilemez. Yaparsa Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi yapar.

Yorulmamızı bekleyenler biliniz ki hayal kırıklığına uğrayacaktır. Durmayacağız, açık hava toplantısı halkalarımıza kasımda da devam edeceğiz.

Yılmamızı gözleyenler, vazgeçmemizi düşleyenler emin olunuz ki emeğin yerde kalmayacağını kesinlikle görüp yaşayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere kulak asmıyoruz.

"HAÇIN HİLALE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜNÜN ÖZÜNDE TÜRK VE İSLAM DÜŞMANLIĞI YATIYORDU"

Türk milleti adına 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir asırlık olaylar olmuştur. 1900 ile 1925 yılları tarihin akış hızının hiç olmadığı kadar yavaşladığı bir zaman aralığıdır. Bitmeyen savaşlar, dinmeyen kanamalar, azalmayan operasyonlar, ara vermeyen şer oyunları, çöken imparatorluk, kaybedilen topraklar bizim hazin gerçeklerimizden bazıları olarak hala milli hafızalardadır.

"TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIĞINA DÜŞKÜN BİR MİLLETTİR"

Haçın hilale tahammülsüzlüğünün özünde Türk ve İslam düşmanlığı yatıyordu. Vatan topraklarını kana bulayanlar geldikleri gibi giderken arkalarında korkunç zulüm sahneleri bırakmıştır. Eşi benzeri az görülmüş bir beka meselesi verildi. Bir Türk devleti yıkılıp yeni bir Türk devleti kuruldu. Aralıksız cepheden cepheye koştuk durduk. Meydan okuduk ancak istiklal ve istikbal mücadelemizden en küçük bir taviz vermedik. Çünkü Türk millet bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir imparatorluk kaybettik, tarihi süreklilik içinde yeni bir Türk devletini de fiile geçirmeyi başardık.Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden tıpkı bir anka kuşu gibi milli devlet formatında Türkiye Cumhuriyeti doğdu ve yerini aldı.

Türkiye Cumhuriyetini kuranlar gökten zembile inmemiştir. Hepsi Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayata gözlerini açmışlar, Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet etmişlerdir. Başka bir alternatif kalmadığından Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu sağlamışlardır.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIRIZ

Türk milletine hizmet azmi Türkiye Yüzyılı ile daha da zirveye çıkacaktır. 3 Kasım 200 yılında gerçekleştirdiğimiz 6. Olağan Büyük Kurultayı'nda açıklamıştık. O günkü sözleşmemizle bugünkü Türkiye Yüzyılı üst üste çakışmış ve Türkiye ve Türk milleti muazzam bir uyanışa ve kalkışa geçmiştir. Biz Sayın Cumhurbaşkanının 'Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte oluşturalım' davetine icabet ediyor, çağrıya kulak veriyor. Buna da hazır olduğumuzu açık yüreklilikle dile getiriyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nın dünyaya yayılması mücadelesine varız. Türkiye Yüzyılı Türk tarihinin yüz akıdır. Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır.

ZİLLET YAKILAN MEŞALEYİ SÖNDÜREMEZ

Cumhuriyetin birinci yüzyılında treni kaçardık. İkincisinde ise kaçırdığımız treni bu sefer biz yapacağız. Türkiye Yüzyılı doğrultusunda hep beraber ilerleyeceğiz. Zillet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını arayışla uğraşırken, Cumhur İttifakı eser ve vizyon projeleriyle göz doldurmaktadır.

Bunların ömrü dedikoduyla heba olmaktadır. Bu ittifaktakilerin alayının aklını toplasanız incir kabuğunu doldurmayacaktır. Hep birlikte düşmüşler bir arka, bir kuzgun kapacaktır. Zillet yakılan meşaleyi söndüremeyecektir. Türkiye'nin önünü kesemeyecektir.

DEV ARTIK UYANMAKLA KALMADI

Yerli ve milli silah sanayimiz imrenilecek seviyededir. Dev artık uyanmakla kalmamış, büyük bir teknolojik atılımla ayağa kalkmıştır. Türkiye'nin şakası yoktur.

KILIÇDAROĞLU'NA TOGG GÖNDERMESİ: GEMLİK'TE GÖRDÜK

Türkiye artık kendi otomobilini yapabilecek aşamaya gelmiştir. Hani Kılıçdaroğlu 'Otomobil üretiyorlar; nerede?' diyordu ya, gözlerimizle 29 Ekim'de Bursa Gemlik'te gördük. Kılıçdaroğlu sana kötü bir haber vereyim, Togg'un seri üretimi başlıyor. Kılıçdaroğlu zaman bulursan yolunu öğrenirsen Gemlik'e gitmeni tavsiye ediyorum. Parlak beyinleri John'da Hans'da değil, Mehmet'te ara.