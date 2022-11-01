Sağlık sektöründe hedefimiz zirve

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katıldı. Kurultayda Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde çatı markası Health Türkiye'nin de tanıtımı yapıldı. Her yıl yurt dışında ve Türkiye'de yaşayan Türk tıp bilim insanlarını bir araya getiren kurultayda, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık bakanları da yer aldı.





'BİZE REHBER OLACAK'

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nı ortak geleceğin vizyonu olarak tasarladıklarını kaydederek, "Türkiye Yüzyılımızın en iddialı alanlarından birisini de sağlık olarak belirledik. Balkanlardan Orta Asya'nın derinliklerine, gönül coğrafyamızın her bir köşesindeki dostlarımızla ortak hayalleri paylaşıyoruz. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak değil, aynı zamanda doğrudan insanın varoluş gayesiyle ilgilide arayış içinde olduğu dönemde, Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır. Bu gayretimizin gerisinde asırlardır yaşadığımız tecrübelerin önümüze serdiği tablodan çıkardığımız dersler vardır" dedi. Kamu tarafındaki olumlu gelişmelerin özel sektörün dinamizmini de artırdığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Sağlıktaki dijitalleşmenin ve hizmet sunumundaki tecrübelerimizin verdiği imkanları yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm insanlıkla paylaşıyoruz. Amacımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında Health Türkiye markasıyla zirveye çıkarmaktır. Ülkemizi dünyanın şifa merkezi haline getirecek bu çalışmaları hep birlikte sürdürmeyi teklif ediyoruz. Sahip olduğumuz yaygın alt yapıyı, yetişmiş insan kaynağını, bilim, teknoloji ve üretim gücünü daha da geliştirmekte kararlıyız. Teşhis ve tedavi hizmetlerimizi ilaçtan tıbbi cihaza her alanda kendi sağlık ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde küresel düzeyde söz sahibi olmamızı sağlayacak bir seviyeye çıkarmak amacındayız" diye konuştu.



'KRİZİ NİSPETEN AZALTTIK'

Türkiye'nin pandemi döneminde alnının akıyla mücadele verdiğini de ifade eden Başkan Erdoğan, "Ukrayna ve Rusya'dan tahılın açlık tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılması konusunda gösterdiğimiz gayretin en yakın şahidi sizsiniz. Gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. İnsanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



'BAŞÖRTÜSÜNE GÜVENCE KAZANDIRIRKEN AİLE MÜESSESESİNİ KORUMAK İSTİYORUZ'

Başkan Erdoğan dün tıp kurultayının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, buradaki konuşmasında yine başörtüsü tartışmalarına değinerek Anayasa değişikliğine işaret etti. Camilerde farklı kademelerde görev yapan herkesi hayra hizmet eden seçkin insanlar olarak gördüklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Hocalarımız sadece cami kürsüsünde, mihrapta değil, hayatımızın her safhasında yeri doldurulmaz roller üstleniyor. Kimi Batılı ülkeler uyuşturucu kullanımının, kadına şiddetin en çok görüldüğü yerlerdir. Kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik suçlar bu ülkelerin sicilinin belki de en kötü olduğu konulardır. Toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride bizim de bu sıkıntıları yaşamamız muhtemeldir. Önümüzdeki haftalarda sunacağımız anayasa değişikliği teklifimiz bu yönde atılacak önemli bir adımdır. Bu değişiklik önerisiyle bir yandan başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken diğer yandan da aile müessesini korumayı hedefliyoruz. Aile kurumuyla alakalı özellikle 140 bini aşan siz değerli hocalarıma büyük görev düşüyor" dedi.