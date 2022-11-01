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Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

01.11.2022, 16:46 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022, 16:51

Son dakika: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini ifade etti. Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini dile getirdi. Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

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