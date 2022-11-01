Tahıl koridoru diplomasisi! Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek

Bakan Çavuşoğlu, tahıl krizi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Rusya tarafı ile görüştüğünü ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski taraflarıyla görüşeceğini ifade etti.

SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Çavuşoğlu açıklamalarında, "Birleşmiş Milletler (BM) ile süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı ve engellerin kaldırılması için somut adımların atılması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Şu anda yüklü gemilerde sorun yok. Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım." dedi.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Bakan Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak çabalarımızı sürdüreceğiz" diyerek Başkan Erdoğan'ın Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.

ABD: TÜRKLERE GÜVENİMİZ SONSUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna tahılını ülke dışına çıkarmak üzere Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alabilecek bir alternatif olmadığını belirterek, Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz." ifadelerini kullandı.