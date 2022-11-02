Bahçeli CHP lideriyle böyle alay etti: Kılıçdaroğlu TOGG siparişi için sıraya gir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında gündemi değerlendiren Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu sana bir kötü haber vereyim. TOGG'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor; buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de sıraya gir. TOGG'un banttan indirilme törenine katılarak ortak sevince katıldık. Tek bir fabrika kurulmadı diyerek yalanlarına yenisi ekleyen Kılıçdaroğlu'na diyorum ki zaman bulursan Gemlik'e gitmeni öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu parlak beyinler uzaklarda değil, Ahmet'te ara, Mehmet'te ara, yabancısı olduğun Türk milletinde ara ve mutlaka bulacağını da kafandan çıkarma. Yapamazsınız diyenler ters köşededir, üretemezsiniz diyenler uçurumun dibindedir. Satamazsınız diyenler de yakında tel tel dağılacaktır" diye konuştu.



'HEP YAPILANI KARALIYOR'

Türkiye'nin ticari araç üretiminde Avrupa'da ilk sırada yer aldığını hatırlatan MHP lideri, "Tablo böyleyken milli ve yerli bir otomobil markasına sahip olamamak hepimizi rahatsız etmedi mi? Kılıçdaroğlu ve diğerleri için geçerli değildir zira onlar her yapılanı karalamaktadır. 2030 yılına kadar üretilecek 1 milyon otomobille milli gelirimize 50 milyon dolarlık destek sağlanacak" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE YÜZYILI YENİ İVME KAZANDI'

20. yüzyılın Türk milletinin beka ve toparlanma yüzyılı olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı beyanı yepyeni bir ivme kazandırmıştır. Türkiye Yüzyılı Türk milletinin yeni bir zafer atılımıdır. Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi, zenginleşmesi, kalkınması maksadıyla yapılan her girişimin, çalışmanın destekçisiyiz" dedi.

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