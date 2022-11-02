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PKK’nın sabotajcısına MİT’ten nokta operasyon

2.11.2022

PKK’nın sabotajcısına MİT’ten nokta operasyon
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır hattında Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda terör eyleminin faili Ersin Şahin'i, eylemleri nedeniyle hedef listesine alarak, etkisiz hale getirilmesi için detaylı bir çalışma başlattı. Saha ajanlarından anlık bilgiler alan MİT, Ersin Şahin'i tespit etmesi üzerine yaptığı özel bir operasyonla, anılanı etkisiz hale getirdi. Ersin Şahin, 2014 yılında PKK'ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürütmüş ve çok sayıda gencin örgüte katılması için çalışma yapmıştı.
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