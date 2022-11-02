Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan'ı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sergimiz 'futbol kardeşliktir' temasıyla oluşturulmuştur. Bizim için esas olan rekabeti sahada bırakan sporcuları ve seyircilerin dostluğudur.

Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bugün açılan sergiyle, Türk futbolunu daha ileriye taşımak, çok daha fazla genci futbola teşvik etmek ve futbola karşı ilgiyi artırmak amaçlanıyor.





Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" ile ilk kez Türk futbol tarihini içeren bir sergi düzenlendi.

Sergide tamamı orijinal, ilk defa bir araya getirilen futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, kazanılmış kupalar, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcuların giydiği formalar, futbol takımlarının geçmişe ait tüzükleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje kronolojik bir şekilde sergileniyor.





Osmanlı Devlet Arşivlerinden futbol ile ilgili bulunabilen ilk resmi belgelerin orijinallerinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı Fenerbahçe ve Karşıyaka kulüplerinin anı defterleri de sergilenecek eserler arasında yer alıyor.

Türk Milli Futbol Takımının başarılarını gösteren diplomalar ve farklı objelerle birçok futbol kulübüne ait ulusal ve uluslararası kupalar da sergide yer alacak. FIFA 2002 Dünya Kupasında 3'üncü olan Milli Futbol Takımının kazandığı kupa ve takımın 1923-2022 arasında giydiği formalar da sergilenecek.

Yine futbol tarihinde önemli ve ilginç olarak nitelenebilecek yarım kupalar da sergide yer alacak.

Aralarında Selçuk İnan, Mehmet Topal, Tayfur Havutçu, Emre Belözoğlu, Hakan Ünsal, Arda Turan, İlhan Mansız gibi birçok önemli milli futbolcuların da maç esnasında giydikleri formalar, madalyalar gibi objeler burada ziyaretçilerle buluşacak.





Kadın Türk Milli Takımının kupa ve madalyonları, Ampute Milli Takımının kazandığı kupalar, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Türkiye'nin yanı sıra dünyada büyük başarılara imza atan teknik direktörlerin de şahsi eşyaları sergide görülebilecek.

Türk futbol tarihinde iz bırakan hakemler, yabancı teknik direktörler ve futbolculara ait eşyaların da yer aldığı sergide, kulüpler adına basılmış pullar da sergilenecek.

Sergi ile futbolseverlerin dikkatini çekmek, özellikle gençleri, ülke futbolunun kökleriyle buluşturmak ve onlara futbolun kardeşlik olduğunu göstermek amaçlanıyor.