Son dakika: Siyasi partilere başörtüsü teklifi ziyareti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili saat 15.00'te MHP, 15.30'da CHP, 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak. Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNDE ÇERÇEVE BELİRLENDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifinin çerçevesini çizdi. Teklif, Anayasa'nın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılmasını içeriyor. Evlilik, "Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur" şeklinde tanımlanıyor.

AK Parti'de anayasa değişiklik teklifini hazırlayan hukukçular alternatifli bir metin hazırlayıp Başkan Erdoğan'a sundu. Başkan Erdoğan'nın başkanlığında yapılan toplantıda, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifi metninin çerçevesi çizildi.