Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu yukarıdan aşağıya yalan ve suç makinesidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarının ardından açıklamalarda bulundu. Anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisi genel başkanının her gün Türkiye'yi yalanlarla karartmaya çalışmakta olduğunu vurgulayan Soylu, "Kılıçdaroğlu, uluslararası bir istihbarat oyununa düşmektedir" dedi.



"GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR"

BAKAN Süleyman Soylu, "Birçok yerde belediyelere terörist yerleştirdiler, acaba kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim endişesi içinde. Bu ayıptır, yakışmaz. Neymiş, Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kapatmaya çalışıyor! Türkiye haritasıyla şırınganın yan yana olduğu dergiler dünyada yayınlandı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kalmadı. Ana muhalefet partisi lideri bu istihbarat oyununa düşmektedir. Bunu bilerek yapıyor. Problemi olumlu giden gündemi nasıl akamete uğratırım? 1 lirasını ifade et ya Allah rızası için" diye konuştu.



SES KAYDI ÇIKABİLİR

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti: "Büyükelçiler konusunda bir şey söyleyebilirler mi? Yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa, bir vatansever bunun ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur? Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesidir. Uyuşturucu ticareti suçu karşılıksız kalmayacaktır. Kendi başarısızlığını gölgelemek için yine, yeni, yeniden bir yalana ve iftiraya başvurdu. Peşini bırakmayacağız." Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı için suç duyurusunda bulundu.

