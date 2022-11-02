Tahıl krizinin çözümü için Türkiye devreye girdi

Dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümüne öncü rol oynayan Türkiye, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını gemilerine saldırı olduğu gerekçesiyle askıya almasının ardından yeniden devreye girdi.



ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER

Batılı ülkeler sadece Rusya'ya çağrıda bulunmakla yetinirken, Türkiye ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde krizin çözümü için hemen harekete geçti. Yeniden bir tahıl krizi oluşmaması için bakanların Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmesinin ardından, Başkan Erdoğan da görüşmelere başladı. Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti. Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan Scholz'a, Almanya'nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini iletti. Erdoğan, Türkiye-AB diyaloğunun, Gümrük Birliği'ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini de aktardı.



VEKİLLERLE KAHVALTI YAPTI

Öte yandan Başkan Erdoğan, dün 37 ilden 61 partili milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya bakanlar da iştirak etti. Başkan Erdoğan, akşam da Beştepe'de düzenlenen Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

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