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Haberler Gündem Vladimir Putin'den Türkiye ve tahıl koridoru mesajı! Başkan Erdoğan'ın çabasına dikkat çekti

Vladimir Putin'den Türkiye ve tahıl koridoru mesajı! Başkan Erdoğan'ın çabasına dikkat çekti

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarının tekrarlanmayacağının garantisini talep ettiklerini söyledi. Putin ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini engellemeyeceklerini belirtti.

02.11.2022, 17:55 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022, 18:00

Vladimir Putin’den Türkiye ve tahıl koridoru mesajı! Başkan Erdoğan’ın çabasına dikkat çekti

Son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Putin, Ukrayna'nın saldırılarının tekrarlamayacağının garantisini talep ettiklerini dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇABASINA DİKKAT ÇEKTİ

Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek. Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı. Blinken görüşmede; tahıl koridoru krizinin çözümünde üstlendiği sorumluluktan Türkiye'ye ötürü teşekkür etti.

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