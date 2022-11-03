Jeopolitik koridorlarda Erdoğan imzası

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Türkiye Yüzyılı parantezinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı için jeopolitik koridorlar açmak önemli bir başlık olarak yer alıyor.

Başkan Erdoğan, son derece akıllı taktiklerle Ukrayna savaşını arabulucu olarak durdurmaya çalışırken aynı zamanda da dünya için hayati jeopolitik koridorların açılmasına öncü oluyor.

Türkiye'nin açtığı koridorlar jeopolitik yeni haritalara işaret etmektedir.

Başkan Erdoğan'ın imzasını attığı son jeopolitik koridorlar şöyle:



1 Tahıl koridoru: Dünyadaki gıda krizine neşter atan bir Türkiye var. Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında mekik diplomasisi uygulayarak Karadeniz gıda koridorunu açmıştı. Erdoğan Türk Dünyası Tıp Kurultayı'nda önemli bir açıklama yaparak, "Şimdi benzer bir süreç, gıda krizinin en temel unsuru olduğu küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanıyor. Dünya buğday üretiminin yaklaşık 3'te biri Rusya ve Ukrayna tarafından gerçekleştiriliyor. Ukrayna buğdayının 9.3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.



2 Gübre koridoru: Tahıl koridoru tekrar tekrar Başkan Erdoğan'ın arabuluculuğuyla çözümlenirken dünyanın en büyük gübre üreticisi Rusya'dan, Karadeniz koridoru da çalışmaya başlayacak.



3 Doğalgaz koridoru: Rusya lideri Putin, "Türkiye doğalgaz üssü olacak" demişti. Hazar Denizi jeopolitik gelişmelere imza atıyor.

Türkmenistan gazının Azerbaycan gazına eklenerek Türkiye'ye gelmesi, gelecek 10 yılların kilit ülke pozisyonunu tahkim edecektir.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, bu konuda müthiş bir proje hazırlıyor.

Rusya, Azerbaycan, İran, Irak doğalgazları Türkiye Enerji Üssü'nden Avrupa'ya verilecek. İsrail de Doğu Akdeniz gazını Türkiye'ye sevk etmek için özel bir plan hazırlıyor.





4 Zengezur koridoru: Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, kardeş ülke Azerbaycan ile birlikte Karabağ'daki Ermenistan işgaline son verdi.

Türkiye'nin direkt Azerbaycan ve Asya Türk devletlerine ulaşmasını sağlayacak Zengezur koridoru tarih yazacak.

Bu koridor, Birleşik Türk Devletleri'nin kuruluşunun temel taşı olacak.



5 Asya ile Avrupa arasındaki ortak koridor (Demir İpek Yolu): Başkan Erdoğan, katıldığı Şangay-Asya Konferansı'nda Türkiye'nin Yeniden Asya parantezinde, gelecek 10 yılların kaderini belirleyecek Asya-Avrupa hattına yönelik jeopolitik hamleler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Asya-Avrupa hattında orta koridorun geliştirilmesi için çalışıyoruz.

Türkiye merkez ülke olacak" demişti.

Zengezur koridorunun açılması ile Çin'den Avrupa'ya 'Demir İpek Yolu' en güvenilir hat olarak dünya jeopolitiğine hizmet edecek. Ukrayna savaşı nedeniyle kuzey koridoru problemli duruma geldi. Güney koridoru Ortadoğu karışıklığı nedeniyle güvenilir değil.

Çin'den başlayan, Asya Türk devletlerinden geçen orta koridor en güvenilir transit ticaret hattını temsil ediyor. Koridor iki ayrı hattan oluşuyor.

İlki Karadeniz üzerinden Gürcistan'a, oradan limanlarla Avrupa'ya geçiştir. Burada Türkiye merkez.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının tarihi stratejik konumu ve bu noktada Kanal İstanbul'un önemi daha çok ortaya çıkmaktadır.

Diğer hat demiryolu-karayolları Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırma yoludur. Türkiye yine merkez.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nın faaliyete geçmesi ve Marmaray ile Yavuz Sultan Selim köprüsü projesi sayesinde Türkiye demiryollarının Avrupa hatlarına bağlanmasıyla orta koridor daha büyük önem kazandı. Türkiye kilit ülke. Mevcut ve olası şartlar incelendiğinde Doğu ekonomisini Avrupa ve Ortadoğu'ya karadan taşıyacak en sorunsuz rotanın orta koridor olduğu anlaşılmaktadır.

Kuzey-güney ve doğu-batı eksenli rotalar açısından Türkiye merkez ülke pozisyonuna geliyor. Orta koridor gerek Çin'in Avrupa'ya ulaşması gerekse Batı'nın Kafkasya ve Orta Asya merkezli enerji ve ulaştırma projeleri geliştirmesi bakımından ideal güzergah olduğunu kanıtlıyor.

Türkiye'nin yeni pozisyonu, Kafkaslar'ı oradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ile Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan orta koridoru daha da değerli hale getirmiş durumda. Pekin'den Londra'ya uzanan bu hat, yıllık 1 trilyon dolarlık ticaret trafiğinin kalbinde yer alıyor. Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Boğaziçi köprüleri, otobanlar, hızlı trenler; Türkiye'nin yüzyıla hakimiyetine işaret ediyor.

SONUÇ:

BÜYÜK lider; büyük düşünür ve büyük hamleler yapar.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın gelecek dünyayı çok iyi okuyarak yürüttüğü jeopolitik koridorlar stratejisi yeni dünyada büyük Türkiye demek. Türkiye'nin Asya-Avrupa-Afrika bağlamında stratejik geçiş güzergahlarının tamamını kontrol etmesine ve kilit ülke konumuna getirmesine vesile olacak. Evet, 21'inci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı hayırlı olsun.