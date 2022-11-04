‘Bu bir FETÖROMAN’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon kanalında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili iddialarına ilişkin "Geleneksel bir iftira ve yalan siyasetiyle, bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun, "Süleyman Soylu'nun fotoromanı var" dediğini anımsatan Soylu, "CHP-FETÖ İlişkisi- FETÖROMAN" isimli ve kırmızı kapaklı bir raporu göstererek "Bu açılacak. Hani 'Yapanın yanına bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız' diyoruz ya... Bu bir FETÖ- ROMAN. Ama bu gerçek bir FETÖ- ROMAN. Yani Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Türkiye Cumhuriyeti devletini boş beleş bir devlet zannedenler yanılır. Kılıçdaroğlu, SSK'daki basiretsiz ve beceriksiz yöneticiliği ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin halini karıştırmasın" diye konuştu.

"FETÖ, AMERİKA'NIN İSTİHBARAT APARATIDIR"

Türk hükümetlerinin uyuşturucu ticareti yapmakla suçlandığı iddialara ilişkin geçen yıllara ait gazete kupürlerini gösteren Soylu, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili iddialarına ilişkin "Bu iddiaların göbeğinde FETÖ vardır. Hani FETÖROMAN, KHK Platformları, Amerika'nın Türkiye'ye kurduğu bir oyun ve tezgah dedim ya... FETÖ'yü sadece bir terör örgütü olarak görmesinler, FETÖ bir istihbarat örgütüdür. FETÖ, Amerika'nın istihbarat aparatıdır. Çok net ve açık" değerlendirmesinde bulundu. Bu iddiaların TSK, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarını itibarsızlaştırma amacı taşıdığını ifade eden Soylu, bu aklın, "ABD aklı" olduğunu söyledi.