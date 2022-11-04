Zap’ı temizledikten sonra hudutları kilitleyeceğiz

Milli SavunmaBakanı Hulusi Akar, Hakkari'de sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen Pençe- Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans ile görüşüp sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.



429 TERÖRİST ETKİSİZ

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 429 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, "Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" dedi.



'BAŞKA ÇARELERİ YOK'

Operasyonların sonucunda terör örgütünün çöküş içinde olduğuna dair ciddi emareler bulunduğuna dikkat çeken Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları 2 gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladı, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmaktan başka çareleri yok" diye konuştu.

'EN DUYARLI ORDUYUZ'

Operasyonlarda Mehmetçiğin, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu, bu duyarlılığı hem planlama hem icra safhasında gösterdiğini dile getiren Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Nerede terörist varsa bizim hedefimiz orası. Bunun dışında bir hedefimizin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Kürtler bizim kardeşimiz. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız" dedi.