Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’te önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te aralarında 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray projesi ile 3 katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı'nın da bulunduğu 35 milyar liralık dev projeleri bugün hizmete açıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bizleri coşku ile bağrına basan Gaziantepli kardeşlerimin her birine ayrı ayrı sevgilerimi yolluyorum. Rabbim'e bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.

Sordum İstasyon Meydanı'nda kaç bin Antepli var. Remsi rakam verdiler. Şu anda 60 bin kişi var, gelişler devam ediyor dediler. Biz vesayetin oyunlarını sizlerle beraber bozduk. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını beraber yıktık. Darbecilere karşı beraber direndik. Velhasıl Türkiye Yüzyılı için gereken temeli birlikte attık. Gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin ikinci asrında, milletimizi hayallerine kavuşturmaya hazırlanırken yine Antep'te sizlerle beraber yola çıkıyoruz. Gece gündüz çalışmaya hazır mısınız? 2023'e hazır mısınız? MaşAllah...

Hesap yapanlar var. Onlar da boş durmuyor. Bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir. Bize asla rehavete kapılmak, durmak, duraksamak olmaz. Köken, inanç, meşrep farklılıkları üzerinden bölünmek, parçalanmak felaketimizdir. 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak bu mücadeleyi yürütmek zorundayız.

"KITA KITA GEZİYOR, DÖNDÜĞÜNDE ANLATTIĞI TEK ŞEY YEDİĞİ HAMBURGER"

Bu oyunlar bilhassa seçimler zamanında daha pervasızca sergileniyor. İşte görüyorsunuz, birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı Almanya. Sanırsınız ülkenin, milletin hayrına bir iş yapacak. Döndüğünde bakıyorsunuz yediği hamburgerden başka anlatacak bir şey yok. Temiz para arıyormuş, gittiği yer dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan para. Ya sen ne yapıyorsun! Gazi Mustafa Kemal Düyun-u Umumiye'den biz de bu ülkeyi IMF'den kurtardık.

"BUNLARA ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Aklı başında kim ülkesini uyuşturucu gibi bir illet ile aynı cümlede zikreder. CHP'nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Bu şaşırmış ya. Bu nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız. Yargıda bunların hesabını soracağız. CHP ve Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları siyaset değil, proje ürünü hamlelerdir.Türkiye proje elemanlarının, ülkenin ve milletin yönetimine sahip olduğu günlerin bedellerini çok ödedi. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz.

"BETONA VURSANIZ HAYIRLI BİR SES GELİR BUNLARDAN GELMİYOR"

6'lı masanın ağzından tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan sözlerini duyuyor musunuz? Yapacakları şudur, ekonomimizi küresel sermayenin tetikçilerine teslim edecekler. Evlatlarımızı, milli ve manevi değerlerimizi zehirlemek için kullananların insafına terk edeceklerdir. Eser ve hizmet altyapımızı kasıtlı sabotaj ve iş bilmezlikleri ile kısa sürede çökerteceklerdir. Türkiye'yi 1970'lerin perişan haline döndüreceklerdir. Bazen bunları söylerken karşımızdakilere haksızlık mı yapıyoruz diyoruz. Sonra bakıyoruz bir tane aklı başında politika ve söylemleri yok. Beton duvara vursanız hayırlı bir ses çıkar ama bunlardan çıkmıyor.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

Demokrasilerde iktidar kadar muhalefetde önemlidir. Biz ciddi bir muhalefete 20 yıldır rastlamadığımız için, tüm her şeyimizi millete danışarak yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceğiz. Bizyon toplantıları ile içini birlikte dolduracağız. Gelin tekrar bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bundan güzeli olur mu ya? Sizlerle bugün dertleşmenin, hasbihal etmenin ve tamamladığımız eserlerin açmanın mutluluğu ile geldim. 70 fabrikanın resmi açılışını yapıyoruz. 30 milyar 5 milyon TL toplam tutarı olan 169 tesisin açılışını yapıyoruz.

Buraya Gaziray'la geldik. Gaziray'ın yer altından geçen 5 km'lik üzerini belediyemiz spor ve süs havuzlarıyla düzenledi. Bu güzel parkın da hayırlı olmasını diliyorum.

İlk evim kapsamında 10 bin 24 konut daha yapıyoruz. İş yerim kapsamında da 500 iş yeri yapılacak.

Yeni projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Az önce Gaziray'la gelirken ses yok, gürültü yok, uzun yolu yavrularımızla katettik.

Gaziantep'e bugüne kadar 52.5 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek bir ülke haline geldi.