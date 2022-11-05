Tahıl ürünleri önce fakir ülkelere gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO'da konuştu. Konuşmasının başında Türkiye'nin girişimleriyle yeniden başlayan tahıl sevkiyatını değerlendiren Erdoğan, tahıl koridorundaki ürünlerin az gelişmiş ülkelere verilmesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hem fikir olduklarını ve Putin'in tahılları ücretsiz göndereceğini söyledi.





'GERİ KALANLAR VAHŞİ OT DEĞİL'

Az gelişmiş ülkelere destek verilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Zira Putin bana 'Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere gönderelim' dedi. Hem fikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim dedik, mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu. Bu ayın 13-14'ünde Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız. Avrupa'yı bahçe, dünyanın geri kalanını vahşi otlar olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına şaşırmıyoruz ama kabul de etmiyoruz. Afrika, Asya, Latin Amerikalılar ucuz işçi, altın, petrolüyle bunlara hizmet ettiği ölçüde değerlidir. Böyle bir durum yoksa görkemli Avrupa bahçesini istila eden ayrık otundan ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısını dünyamızı nasıl felakete sürüklediğini acı tecrübelerden biliyoruz. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta farkını ortaya koymaktadır ve koyacaktır" dedi.



'DOĞALGAZDA HAT OLACAĞIZ'

Hidroelektrik kaynaklarını sonuna kadar değerlendirirken güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların yaygınlaşmasını teşvik ettiklerini aktaran Başkan Erdoğan, "Yenilenebilir enerjiye dayalı üretimde oluşan dalgalanmaları dengeleyecek araçları ülkemize kazandırıyoruz. Türkiye doğalgazda bir hat olacak. Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevki konusunda Putin'in açıklamalarını dinlediniz. Bu çalışmayı dayanışma içinde sürdüreceğiz. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacı yanında elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız. Akkuyu NGS üniteleri etap etap devreye girdiğinde bu sıkıntıyı çözmüş olacağız. Ardından Sinop nükleer enerji noktasında bizim ikinci etabımız olacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında KOBİ'lerden başlayarak sanayicilere ve ihracatçılara hitap edecek finansman araçlarını hizmetine sunacaklarını da sözlerine ekledi.

'ANAYASADA UZLAŞMA OLMAZSA MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE SUNARIZ'

Başkan Erdoğan, 5. kez düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte yeniden gündeme getirilen başörtüsü meselesiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Yıllar yılı başörtü düşmanı olan, üniversitelerimizde ikna odalarını kuranların kimler olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ikna odalarını kuranlar şimdi de başörtü sorununu çözelim diyorlar. Ben yeni teklif yaptım, arkadaşlarımız ziyarete gitti, 'Şimdi olmaz' diyorlar. Niye kaçak dövüşüyorsunuz? Bir kez daha gördük ki ülkemizde kökünün kuruduğunu umduğumuz habis zihniyet pusuda beklemekte. Bu meseleyi anayasal güvenceye kavuşturmakla cevabımızı verdik. Gerekirse referanduma gidelim. Millete gitmeyi de bunlar kabul edemez. Uzlaşma sağlanamazsa bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız" dedi.