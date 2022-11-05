The Economist’ten ‘Dünyanın sonu’ mesajı

İngiliz The Economist dergisi, yine gündem yaratacak bir haber yayımladı. Derginin sitesindeki küresel ısınma ile ilgili haberde dikkat çekici bir görsel kullanıldı. Küresel ısınma konusunda dünyanın koyduğu hedeflere atıfta bulunularak dünya görselinin üstünde yer alan elmayı vurmak için atılan okun, dünyaya isabet ettiği resmedildi. "Dünya, yüksek iklim hedeflerini kaçırıyor. Biraz gerçekçilik zamanı" başlıklı haberde, "Küresel ısınma 1.5 derece ile sınırlandırılamaz. Paris anlaşmasını imzalayan ülkeler, emisyonlarını yeterince kesmediler. Sera gazlarının kalıcı etkisi ve emisyonları bir gecede durdurmanın imkansızlığı göz önüne alındığında, dünyanın artık 1,5 dereceden fazla bir sıcaklık artışını önlemesinin hiçbir yolu yok" ifadeleri yer aldı.

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