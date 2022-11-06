Pençe Şimşek’ten acı haber!

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinden acı haber geldi.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 2 askerden acı haber geldi. 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Halil Yıldız ile Piyade sözleşmeli er Fırat Güner şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 2 askerden acı haber geldi. Piyade uzman çavuş Halil Yıldız ve Piyade sözleşmeli er Fırat Güner'in şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak piyade uzman çavuş Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.