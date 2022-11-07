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Haberler Gündem Bakan Soylu: Örgüte katılım 100’ün altında

Bakan Soylu: Örgüte katılım 100’ün altında

7.11.2022

Bakan Soylu: Örgüte katılım 100’ün altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi'ndeki Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla terör mücadele stratejisinde kesintisiz operasyon stratejisine geçilmesinin ardından bölgede her şeyin değiştiğini ifade etti.

Bakan Soylu, "Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, şimdi 43. Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP'li yöneticileri orada darp ettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar" dedi.

"BİR 'OH' DAHA ÇEKİYORUM"
Hani ben bir keresinde bir 'oh' çekmiştim ya 'Paralar PKK'ya gitmiyor' diye. Şimdi bir 'oh' daha çekiyorum; 'Gençler PKK'ya gitmiyor. Öğretmenliğe, doktorluğa, eczacılığa, hemşireliğe ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar. Festivallere gidiyorlar, dinini, inancını öğrenmeye gidiyorlar, üniversitelerde hocalarıyla beraber yarınlara ümit vermeye gidiyorlar. Sadece bu coğrafyaya değil, etrafımızdaki coğrafya da ümit veriyoruz" dedi.

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