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Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonra erdi. Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

07.11.2022, 20:03 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022, 20:11

Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

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Beştepe'de saat 16.20 de başlayan Kabine Toplantısı sonra erdi. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın gündeminde; EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, başörtüsü için anayasal düzenleme gibi birçok önemli konu yer aldı. Başkan Erdoğan kriitk toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin en büyük konut hamlesi olan "ilk evim ilk iş yerim" kampanyasının ilk temelini Ankara'da attık. Bugünden başlayarak 10 gün içinde 12 ilin kurasını noter huzurunda çekerek hak sahiplerini belirleyeceğiz.

Aynı şekilde arsalar ve işyerleriyle ilgili süreç devam ediyor. Konut arsa ve işyerlerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.

Her çalışmamız gibi Türkiye Yüzyılını da milletimizle birlikte hazırlıyoruz. 81 vilayet ve ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı beklentisini alacağız ve bunu somutlaştıracağız.

Böylece seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı'na uygun bir şekilde çıkmayı planlıyoruz.

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