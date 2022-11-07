Bolu’da otobüs devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



"ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK"

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, otobüste 37 yolcunun bulunduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre 3 vefat var, Allah rahmet eylesin. 16 tane de yaralı var. Yaralılara müdahale ediliyor" dedi. Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiğini anlatan Kılıç, "Hep diyoruz; trafik kurallarına mutlaka uyalım, hız yapmayalım. Mutlaka otobüs şoförlerinin dinlenmiş olması gerekiyor. Üzüntümüz büyük" diye konuştu.

DİĞER