EYT için gözler Kabine’de! Külliye’de kritik toplantı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi vereceğini açıklaması ile ortaya çıkan Cumhur İttifakı'nın başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği teklifi bu hafta meclise sunulacak. Söz konusu teklikte anayasanın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılması isteniliyor. Teklif meclise sunulmadan önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, teklifle ilgili geçtiğimiz günlerde siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmeleri kabine toplantısında anlatması bekleniyor.





SOSYAL KONUT PROJESİNDE SON DURUM NE?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk evim, ilk işyerim' projesi de kabine toplantısında ele alınacak konulardan birisi. Başkan Erdoğan'ın temelini attığı sosyal konut projesine başvuru sayısının son durumu hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bilgilendirme yapması bekleniyor. Öte yandan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk kura çekimi de bugün yapılacak.



TAHIL VE DOĞALGAZ KORİDORU

Tüm dünyanın dört gözle beklediği tahıl koridorunun yeniden açılmasında yürütülen diplomatik çalışmalar hakkında Başkan Erdoğan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Avrupa'da yaşanan doğalgaz krizine karşı Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin doğalgaz merkezine dönüştürülmesi ile ilgili süreçle ilgili son durumda kabinede görüşülecek. Türkiye'nin sınır içi ve sınır ötesini tehdit eden terörle mücadelesi ile Yunanistanla Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının ana başlıkları arasında yer alıyor.





EKONOMİDE ATILAN ADIMLAR

Kabine toplantısında ekonomide yaşanan gelişmeler ve mecliste görüşülen bütçe çalışmaları da masaya yatırılacak. Enflasyonla mücadele noktasında atılan adımlar değerlendirilecek. Milyonlarca EYT'linin gözü bu hafta kabine toplantısında olacak. EYT düzenlemesi ile ilgili çalışmalar Başkan Erdoğan'a sunulacak.