94 bin öğretmen kariyer sınavından muaf tutuldu

MıllÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ile ilgili son verileri açıkladı. Bakan Özer, 94 bin öğretmenin yazılı sınavdan muaf olduğunu bildirdi. Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için toplam 614 bin 390 öğretmenin başvurduğunu kaydeden Özer, bu öğretmenlerin yüzde 99'unun, yani 606 bin 185'inin eğitimlerini tamamladığını belirtti. Yazılı sınava ise 595 bin 598 başvuru yapıldığını söyleyen Özer, yüksek lisans yapan 94 bin 606 öğretmenin uzman, doktorası bulunan 257 öğretmenin ise başöğretmenlik sınavından muaf olduğunu kaydetti. Özer, "Eğitim sistemimizde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, 170 bin 112'e ulaşacak" dedi.



BURCU ŞEN/ANKARA

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