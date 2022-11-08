Hava kirliliğine karşı skuter teşvik edilmeli

21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi dün Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı. Zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da katıldı. Zirvede konuşan Karaismailoğlu, araç sahipliği konusunda Türkiye'nin Avrupa ve ABD'nin gerisinde olduğunu, 2050'ye gelindiğinde bu rakamın artacağını, söz konusu artışa karşı şimdiden hazırlıklı olmak için master planları yapmaya devam ettiklerini söyledi.



'BU ARAÇLAR KULLANILMALI'

2050'YE kadar ulaşıma talebin 2 katına çıkacağını aktaran Karaismailoğlu, "Bu gelişmelere hazırlık yapıyoruz. Ulaşım sektörü hava kirliliğine sebep olan ikinci sektör. 17 ülke 2050'ye kadar 'Ulaşımda sıfır' hedefi koydu. Hareketlilik artınca şehirlerimiz farklı ulaşım modellerine dönmek zorunda. Kısa mesafelerde yürüme yolları, bisiklet, skuter gibi mikro hareketli araçlar hayatımızın bir parçası. Belli kurallar çerçevesinde bu araçları kullanmamız lazım. En önemlisi yayalaştırma alanları, yürüme alanları... 1,5 kilometre olan ulaşım ihtiyacını yürüme olarak bisiklet ve skuter ile karşılanmasını teşvik edici politikaları geliştirmemiz ve uygulamamız lazım" dedi.

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