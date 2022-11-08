İtalya göçmen gemisinden seçerek insan kabul etti

GEÇTİĞİMİZ günlerde göçmen gemilerini limanlarına sokmayacağı yönünde karar alan İtalya, tepki çeken adımlar atmayı sürdürüyor. Akdeniz'de göçmenleri kurtaran ve tahliye için günlerce İtalya'dan güvenli liman tayin etmesini bekleyen Geo Barents gemisinin önceki gece Katanya Limanı'na gelmesine izin verildi. Ancak Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin kısa süre önce kabul ettiği kararname çerçevesinde gemideki 572 göçmenin tamamının inmesine izin verilmedi. Gemiye çıkan yetkililer, sadece durumu hassas kabul edilen 357 kişinin karaya çıkmasına izin verdi.

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