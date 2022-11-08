MHP Lideri Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Türk polisine çamur atan tescilli vatan hainidir

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa iman ve irade gücüyle Türk devletini ortaya çıkardı. Babasının vefatından sonra dayısının evinde bakla tarlası bekledi karga kovaladı. Gün geldi düşmanı da İzmir'e kadar kovaladı.





O tarihlerde annesi Zübeyde Hanım'ın rüyasında altın bir tepsi ile minareye çıktığını görmesi Mustafa Kemal'in istikbalini de gösterdi.

Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, büyük bir kumandan ve devlet adamlığı vasfının hamurunu yoğurdu. Atatürk demek vatan ve milletin saadeti demektir. Atatürk demek milli mücadelenin başı cumhuriyetin başarısı demektir. Atatürk kurucu bir liderdir. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Türk devlet zincirinin hakları iç içe geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Türk tarihinin asal paydası, ortak değeridir. Kim ne söylerse söylesin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. 2 gün sonra vefatının 84. yıldönümü anacağımız Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık düşkünü bir devlet adamıdır.

TÜRKİYE TAHIL SEVKİYATIYLA İNSANLIK DERSİ VERMEKTEDİR

Tahıl sevikatı güvenlik kaygıları nedeniyle durdurulmuştu. Kapanan tahıl koridoru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in duyarlılığı sayesinde 2 Kasım'da tekrar açılmıştır. Hatta bu duyarlılık sayesinde Somali, Cibuti gibi ülkelere ücretsiz tahıl sevkiyatı sağlanacaktır. Tüm dünya bu gelişmeyi takdirle karşılamıştır. Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon ton tahıl taşınmıştır. Gıda fiyatlarındaki yükseliş dünyayı kasıp kavurmuştur. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılmasında insanlık dersi vermektedir. İnsan haklarını sözde değil özde savunan ülke Türkiye'dir. Bu mesele bir iman meseledir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir.

Türkiyemizle iftihar ediyoruz. Mensubiyetinden onur duyduğumuz milletimizle övünüyoruz. Cumhuriyet'in yeni yüzyılının, Türk ve Türkiye yüzyılı olacağına inanıyoruz. Zaman Türkiye zamandır. Zemin Türk vatanı Türk islam coğrafyalarıdır. Bu zafer 2023 yılında lider ülke Türkiye olarak tezahür edecektir.





Kaos içerisindeki bir ABD'nin, dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağına inanıyoruz. İsveç'te yapılan seçimlerden sonra kurulan hükümetin Türkiye'ye sıcak mesajları dikkatimizi çekmektedir. NATO'nun Madrid zirvesinde imza altına alınan mutabakatta, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine karşı hangi somut adımları attığı irdelenmelidir. Anlaşıldığı kadarıyla İsveç muhalefeti dolaylı olarak PKK'nın kontrolündedir. NATO Genel Sektereteri'nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Biz kararımızı alırken, sadece ve sadece Türkiyemiz'in çıkarlarına bakarız. NATO Genel Sekreteri bnoyunu aşan sularda kulaç atmaktan vazgeçmelidir.





Türk milleti bildiği ayranı, bilmediği yoğurda değişmeyecektir. Adına zillet dediğimiz muhalefet partileri, milletine iftiralarla saldırmayı geçim kapısı olarak görmektedir. Sayıları belli olmayan zillet ittifakı dedikodunun anaforuna düşmüştür. Türkiye'nin an itibarıyla en büyük sorunu muhalefetin gayrımeşru bir şekilde sabitlenmiş olmasıdır.

KILIÇDAROĞLU PARAŞÜTLE İNDİRİLMİŞ TAŞERON BİR SİYASETÇİDİR

Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş, taşeron bir siyasetçidir. Bu görev Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Bu görevin temelinde Dersim'in rövanşını almak vardır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten de zincirlidir. ABD'den sonra Birleşik Krallık'ta soluğu alan kılıçdaroğlu, eşik bekleyip ışık bekleyeceğini sanmıştır. Biz bundan hicap duyduk ama kendisi duymadı.

Temiz para derken, Türkiye'yi narko devlet olarak yabancı ülkelerde ispiyonlayan Kılıçdaroğlu bu devrin Sait Mollası'dır. Kılıçdaroğlu hiç mi etrafında sevenin kalmadı. Kimlere diyet ödüyorsun diyen çıkmadı. Kılıçdaroğlu sen herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorsun. O temiz dediğin paraya, terör parası diyordun. Bir yanında et kavuruyor, bir yanında harman savuruyorsun.





Türkiye'ye iftira atan her kim olursa olsun bizim için vatan hainidir. Kılıçdaroğlu'nun söylediği söze bakın, girdiği ilişki ağlarına bakın. Kılıçdaroğlu karapara görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Türkiye'yi suçlamak şerefli bir tavır değildir. Kılıçdaroğlu sandık Londra'da kurulmayacak, sayım Brüksel'de yapılmayacak.

Türk Milleti, Türkiye'yi karalayanlara demokrasi meydanını dar edecektir. Sayın Kılıçdaroğlu burası Türkiye Cumhuriyeti, burada sana ekmek yoktur. Zillet ittifakını Türkiye geri gelmemek üzere götürecektir.

ANAYASADA BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

MHP olarak, başörtüsü yasasını sonuna kadar destekliyoruz. Bu anayasa değişiklik teklifini ya TBMM'de ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylamasına sunalım. CHP dürüstse buyursun hep birlikte köklü çözümle sonuçlandıralım.





AK PARTİ'NİN HDP HEYETİYLE GÖRÜŞMESİ

AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi son derece doğal bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş, günlerdir cevabı aranan sorular bunlardır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye tenezzül etmiyorum. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır. Bizim görüşüldüğüne değil makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Kabağa değil öze odaklanıyoruz.

EYT bekleyen vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanmısını ve tüm sözleşmeli çalışanlarımızın kadroya geçirilmesini bekliyoruz.