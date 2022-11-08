MHP Lideri Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

Aziz Atatürk emperyalizmle vuruşa vuruşa iman ve irade gücüyle Türk devletini ortaya çıkardı. Babasının vefatından sonra dayısının evinde bakla tarlası bekledi karga kovaladı. Gün geldi düşmanı da İzmir'e kadar kovaladı.

O tarihlerde annesi Zübeyde Hanım'ın rüyasında altın bir tepsi ile minareye çıktığını görmesi Mustafa Kemal'in istikbalini de gösterdi.

Selanik Askeri Rüştiyesi'nde, büyük bir kumandan ve devlet adamlığı vasfının hamurunu yoğurdu. Atatürk demek vatan ve milletin saadeti demektir. Atatürk demek milli mücadelenin başı cumhuriyetin başarısı demektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Bu emanetlere asla leke sürülmeyecektir.

Askıya alınan tahıl sevkıyatı Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle aşılmıştır. Açlık çeken ülkelere merhamet seferleri yeniden başladı. İstanbul'da kurulacak bir masada Ukrayna-Rusya barışının yeşermesi beklentimizdir.

Türkiye doğal gazda da merkez ülke konumuna gelecektir. Yeni yüzyılın "Türkiye Yüzyılı" olacağına yürekten inanıyoruz. Zaman Türkiye zamanıdır. Zemin Türk vatanıdır.

Siyasetteki kutuplaşma ABD'yi kuşatmıştır. ABD'de yapılacak ara seçimlerde kimin kazanıp kaybettiğinden daha çok demokratik süreçlerin harfiyen işlemesini tavsiye ve temenni ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...