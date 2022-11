Organ naklinde birinciyiz ama bağışta değil

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde, 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla, 317 tane nakil yapıldı.



CANA CAN KATIN

PROF. Dr. Ömer Özkan, "Dünyanın en çok nakil yapan ülkesiyiz ama bağış yapan ülkesi değiliz. İnsanlar, 'Cana can katın, can olun' gibi cümlelerin anlamını başına gelene kadar anlamıyor" dedi. Prof. Dr. Özkan, "Ülkemizde, dünyada hemen hemen en yüksek oranda organ nakilleri yapılıyor. Bu bizi gururlandırıyor. Bu ülkede organ nakilleri yapılabiliyor, organ nakli için finans sağlanabiliyor. Tek sıkıntımız; bu nakilleri canlı vericilerden yapıyor olmamız. Kadavradan bağışların artırılması gerekir. Zaten vefat etmiş birinden nakil almak varken; canlı birinden almak biraz daha üzüyor" diye konuştu.

