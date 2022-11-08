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Haberler Gündem Pençe-Kaplan şehitleri sonsuzluğa uğurlandı

Pençe-Kaplan şehitleri sonsuzluğa uğurlandı

8.11.2022

Pençe-Kaplan şehitleri sonsuzluğa uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer (23) ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk (21) Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere kadar taşındı. Şehitlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan uçakla memleketlerine gönderildi. Şehit Öztürk'ün cenazesi Gaziantep'te, Esmer'in cenazesi ise Hatay'da toprağa verildi.

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