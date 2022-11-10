Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi için Semerkand’da! İşte ele alınacak konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.45'te, Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi.

Başkan Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Semerkant'a geldi.

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen Türk Devlet Teşkilatları 9'uncu Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından "Milli Nişan" takdim edilecek Erdoğan'a, ayrıca zirvede de Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" verilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan ile ilişkiler konusunda, "Diasporalar, gerek Fransa'da, gerek Amerika'da aleyhte çalışıyorlar. Tabii bu aleyhte çalışmalar, bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete dönüştürecek olan kimdir? Şüphesiz ki Ermenistan yönetimidir." dedi.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gidişi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle yarın gerçekleştirilecek Zirveye katılmak üzere Semerkant'a gittiğini belirten Erdoğan, bu kapsamda bugün Mirziyoyev'le de bir araya geleceğini söyledi. Zirvenin bu sene "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" teması altında düzenlendiğini ifade eden Erdoğan, Türk devletleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla 1992'den bu yana gayretlerinin sürdüğünü hatırlattı.

Geçen yılki tarihi İstanbul Zirvesi ile Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşen birlikteliğin günden güne güçlendiğini vurgulayan Erdoğan, dönem başkanlıkları sırasında İstanbul'da alınan kararların hayata geçirilmesi ve takibi için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

Semerkant'ta dönem başkanlığını Özbekistan'a emanet edeceklerini aktaran Erdoğan, "Semerkant Zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut iş birliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp, önemli kararlar alacağız." dedi.

Ziyareti kapsamında zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile temaslar gerçekleştirerek ikili ilişkilerin yanı sıra küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklarını belirten Erdoğan, Semerkant Zirvesi'nin ortak bir dili, tarihi ve kültürü paylaşan Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileri taşıyacağına inandığının altını çizdi.

Türkiye olarak, teşkilatın kurumsallaşması ve dünya çapındaki çok taraflı bölgesel örgütler arasındaki saygın yerini almasıyla iftihar ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Zirvede alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

"BU BİR LİDER SİYASETİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Tahıl koridorunda yaşanan kriz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığınız görüşme sonrasında aşıldı. 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna önce ABD Başkanı Joe Biden'a anlatacağınızı söylemiştiniz. G20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile bir görüşmeniz olacak mı? Putin ile yaptığınız görüşme neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasına ilişkin zirve öncesinde de bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Tabii birbirimize olan öz güven olmamış olsa, bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Ama birbirimize olan öz güven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor."

Bugüne kadar böyle hareket ettiklerini belirten Erdoğan, "Aramızda gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma gerek bundan sonra belki Sinop ile ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, bunlar birbirimize olan saygıyı teşvik ediyor. Bundan dolayı bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Şimdi de takipçisiyiz." diye konuştu.

"ALEYHTE ÇALIŞMALAR SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü olduğu ve burada imar çalışmalarının sürdüğü hatırlatılarak "Bir taraftan Ermenistan'ın provokasyonları da devam ediyor. Ermenistan'la normalleşme sürecinde görüşmeler devam ediyordu. Süreç ne aşamada? Yeni bir adım bekliyor muyuz?" sorusu üzerine, Ermenistan'la en son Prag'da görüşmeler yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kendilerine de çok açık net şunu söyledik; yani siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la olan ilişkilerimiz olumlu istikamette yürüyecektir. Biz, sizden bunu bekliyoruz. Yani gerek dar kapsamlı gerek heyetler arası yaptığımız görüşmede, bunu çok açık, net kendilerine ifade ettik. Şu an itibarıyla tabii henüz bu aşamaya gelinebildi mi? Gelinebildi diyemem. Zira sürekli diasporalar, gerek Fransa'da, gerek Amerika'da aleyhte çalışıyorlar. Tabii bu aleyhte çalışmalar, bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete dönüştürecek olan kimdir? Şüphesiz ki Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız, olumlu istikamette değişir ve bu konuda bizler de düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Temennim odur ki Ermenistan yönetimi, bunu başarırsa hele hele bir de tabii gerek Laçın gerek Zengezur, bunlarla ilgili Azerbaycan'la atacakları adımlar da bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın dün "müzakerelere hala açık oldukları" yönündeki açıklaması ile Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'nın Herson bölgesindeki savunma hattını Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekme yönündeki kararlarına ilişkin açıklamaları anımsatılarak, "Buradan hareketle yakın zamanda Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması söz konusu olur mu? Türkiye'nin savaşın bir an önce sona ermesine yönelik arabuluculuk çabaları hangi aşamada." sorusu üzerine Erdoğan, arabuluculuk noktasındaki çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Erdoğan, "Ama buna bir tarih vermek ne zaman bu iş biter ne zaman sona erer bunu söylemek bir akıl karı değil. Ancak tabii son Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar, olumlu bir karar, önemli bir karar. Temennim odur ki belki G20'ye Rusya'dan bir katılım olacak mı, olmayacak mı bilemiyorum. Eğer bir katılım olursa orada tabii ruberu görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya'yla sürdürmeye devam edeceğiz ve temennimiz o ki arabuluculukta başarılı olalım ve savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlayalım." şeklinde konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Zirvesi 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkand şehrinde düzenlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Özbekistan'a gidecek. Zirvede Erdoğan ile birlikte 7 lider bir araya gelecek.

Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülke olarak katılacak.

Caddeler zirveye katılacak üye ülkelerin bayrakları ile donatıldı. Ekonomi, ulaştırma, ticaret ve bölgesel konular ön planda olacak.