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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Erdoğan ayrıca Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

AA

11.11.2022, 15:20

Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Başkan Erdoğan, Regency Otel'de Berdimuhamedov ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Başkan Erdoğan, Regency Otel'de Berdimuhamedov ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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