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Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

11.11.2022, 08:38 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022, 09:36

Başkan Erdoğan’dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde önemli açıklamalar

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı. Başkan Erdoğan Türk devletleri liderlerine hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız. FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz.



FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI
Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız. FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimize güveniyoruz. Sizlerle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. 2014 yılından bu yana dünyanın en fazla mültecisine ev sahipliği yapan ülkeyiz.

Ticaret, ulaştırma ve enerji başlıklarında aramızdaki başlıkların derinleştirilmesine önem veriyoruz.

Ülkelerimizin toplam ticaret hacmi 700 milyar dolara ulaşmakla birlikte, bu oranı daha yukarıya çekmek temel önceliğimiz olmalıdır.

Yeni sekreterimize de hayırlı olsun diyor. Zirvede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dönem başkanlığı sürecinde herkese başarılar diliyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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