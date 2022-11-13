Başkan Erdoğan’dan İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var!

Başkan Erdoğan Endonezya'ya hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili konuşan Başkan Erdoğan "Failler hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır." dedi. Başkan Erdoğan patlamada 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 53 kişinin de yaralandığını bildirdi. Patlamaya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir terör kokusu var. Şu an bir kadının bu işte rol oynadığı konusunda ilk tespitler var." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları işe yaramayacaktır. Tüm unsurlar ortaya çıkarılarak failler cezalandırılacak. İstanbul Valiliğinden aldığımız bilgilere göre, 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Son bilgilere göre 53 vatandaşımız yaralandı.

Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında tespitler var. Kamera incelemeleri devam ediyor. İnceleme sonunda nihai kararı vereceğiz.

Karadeniz'de tahıl koridoru girişimi hayata geçirdik. Sürecin devam etmesi için gayretlerimizi sürdürürken tahılın başta Afrika olmak üzere ihtiyacı olan ülkere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Salgın döneminde yaşananlar yetersizlikler ve adaletsizleri gözler önüne serdi. Asgari sağlık hizmetini alamayan birçok ülkede sorunlar baş gösterdi. Sağlık sistemine yaptığımız yatırımlarla bunun neticilerini görmüş olduk.

Dijital dönüşüm konusunda da bu sene kapsayıcılık teması öne çıkıyor. Ülkemizin elektronik devlet ve dijital dönüşüm başarılarını muhataplarımızla paylaşacağız. Zirve kapsamında liderlerle de ikili görüşmeler yapacağız.

KKTC'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak alınması önemli bir adımdır. Bunun altını güçlendireceğiz.

Gerek Putin gerek sözcüleri açıklama yaptı. Türkiye'nin enerjide de bir hat olması konusunda da açıklama yapıldı. Atılacak adımlarla birlikte Türkiye, bir hat olarak doğalgaz dağıtımı, enerji dağıtımı gibi bunlarla beraber önümüzdeki ayın başlarında da Türkmenistan ziyaretinde de orada da bunları konuşacağız.