Kılıçdaroğlu’nun icazet yolculuğu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Newyork ve Londra 'da yaptığı ziyaretlerin arka planında neler olduğu hala gizliliğini koruduğu için açık görüşmelerin arka planına bakmakta yarar var. Kemal bey, siz bu işlerde daha yenisiniz.

O yüzden size bir tüyo verelim.

Bilindiği gibi Newyork ve Londra, dünya para-bankafinans baronlarının oyun sahası.

Özellikle doların arkasındaki en güçlü aileler ROTHSCHILD ve ROCKFELLER'IN tam saha kontrolü altında.

KÜRESEL BARONLAR

Amerika ve İngiltere'de görüştüğünüz adamlar, derin odakların ve küresel vesayetçilerin sahne önüne çıkardığı ikinci adamlardır. Diğer bir deyişle, büyük baronlara para kazandıran aparatlar-tefecilerdir. Ortada ne var? Kılıçdaroğlu, icazet almaya gittiği Amerika ve İngiltere'de, küresel baronların kanatları altındaki fon yöneticisi denilen ikinci-üçüncü adamların 15 milyar doları olduğunu söyledi. Kemal beyin, o fon yöneticisi dediği adamlar, küresel baronların sahne önündeki adamları. O paralar, çok bilinen ROTHSCHILD-ROCKFELLER gibi küresel derin ailelerin ve ortaklarınındır. Kılıçdaroğlu, küresel baronların emme basma tulumba gibi çalışan IMF masalarında gezdiriliyor. Hadi bize inanmıyorsan, IMF masalarını çok iyi bilen iki isim var yanında.

Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke. Onlar IMF'in prangalarını çok iyi bilir.

KAPILARDA DOLAŞIYOR

Kemal bey, herhalde 2001 krizinin arka planını Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke size anlatmamış ya da anlatmışsalar da siz anlamamış olabilirsiniz. Görüldüğü gibi durumunuz iç açıcı değil. 'Cumhurbşkanı adayı yapsınlar' diye Batı'nın kapılarında dolaşıyorsunuz. Gözünüzü kan bürümüş. Biyografinizde Hesap Uzmanı yazıyor ama yıllar önce SSK'yı batırdığınız dosyalarda görülüyor. Bugün de çıkmış, IMF reçeteleri ile Türkiye'ye pranga takmaya soyunuyorsunuz.

Küresel vesayet odakları ile peşrev çektiğinizi sanıyorsunuz ama iyi yolda değilsiniz.

Aynı hataları ikinci dünya savaşından sonra CHP'nin değişmez ve değiştirilmesi teklif edilemez lideri İsmet Paşa da yaptı.

Paşa'nın tek parti dönemine ilişkin kitapları okumanızda büyük yarar var. Biz yine hatırlatalım.

Ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP'dir. İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde, Amerikan Marshall yardımları bahane edilerek savaş uçağı yapımına son verildi.

Hürkuş durduruldu. Eğer o gün bunlar yapılmamış olsaydı, bugün biz büyük olurduk.

Oysa Kılıçdaroğlu biraz gerçekçi ve samimi olsa, Türkiye'nin son 20 yıldaki yatırımlarının çapını anlasa, Türkiye'ye yapılan yurtdışı yatırımların boyutlarını bilse, yabancı fonların Türkiye'ye ilgisi hakkında biraz bilgi sahibi olsa, Londra'daki tefecilerle vakit kaybetmezdi.

CHP LİDERİNİN IMF REÇETELERİ

KEMAL Kılıçdaroğlu ile beraber Amerika ve İngiltere'ye giden CHP'nin meşhur IMF'çisi Faik Öztrak bır açıklama yaptı: "Tüm Türkiye, kasım sonunu, aralık başını beklesin. Genel Başkanımız, uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak." Kılıçdaroğlu, Almanya'da küresel vesayet odaklarının fon görünüşlü ikinci adamlarıyla 26 Kasım'da konuştuktan sonra ay sonunda bir program açıklayacak.

Kılıçdaroğlu'nun eline verilen IMF reçetelerini okuyacağız demektir. Hayali milyar dolarlardan bahsedilecek ama bahsedilen paralar karşılığında verilen gizli tavizler saklanacak. Dünyada jeopolitik haritalar ve dengeler değişiyor.

Gelecek 10 yılları çok iyi okuyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yüzyılı paradigmalarını ilmek ilmek örüyor. Başkan Erdoğan, küresel zirvelerin etkili aktörü olurken, Altılı Masa hiçbir konuda görüş belirtemiyor ama Kemal Kılıçdaroğlu hayal satmaya soyunmuş görünüyor. Tarihi önemdeki seçimler yaklaşırken IMF, Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden Türkiye'ye yeni prangalar takmanın peşinde geziyor.

SONUÇ:

KILIÇDAROĞLU'NUN açıklayacağı IMF reçeteli programının ciğerini biliyoruz. "IMF, uluslararası para fonu. ABD, İngiltere, Almanya para-banka-fınans baronları tarafından yönetiliyor. Küresel ekonomilerin iplerini elinde tutmayı amaçlıyorlar. Hedef ülkeleri açık pazar haline getirmek, doların akışını teminat altına almak üzere çalışıyorlar. Son olarak 2001 krizinde Kemal Derviş, IMF valisi olarak Türkiye'ye gönderilmiş, yanına Faik Öztrak'ı alarak Türkiye'ye prangalar takmıştı.

IMF'in gölge adamlarıyla görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'na 'faiz artışı ve kur korumalı mevduattan vazgeçilmesini önerdikleri basına sızdı. IMF'in reçeteleri ile Türkiye'yi idare edeceğini hayal eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri kapak olsun, "Mustafa Kemal Türkiye'yi Düyunu Umumiye'den, biz de emperyalist IMF'ten kurtardık"