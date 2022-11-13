Son 10 günde 7 PKK’lı terörist TSK’ya teslim oldu

MEHMETÇİĞİN nefesini enselerinde hisseden teröristler, kararlı operasyonlar neticesinde teslim olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Komandolarımızın "teslim ol" çağrılarına olumlu yanıt veren 2 terörist teslim olmuş ve sağ olarak adli makamlara teslim edilmişti. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada sıkıştırılan 5 PKK'lı terörist, Mehmetçiklerimizin "teslim ol" çağrılarına olumlu yanıt vererek teslim oldu. Son 10 günde 7 teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerine telim olması, terör örgütü PKK'daki çözülmenin hızlandığının bir göstergesi oldu.

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