Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Elazığ’da önemli açıklamalar

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" miting kapsamında Elazığ'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Elazığ Türkiye'ye nam salıyor, heyecanımıza heyecan katıyor. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Tüm ilçelerini en halisane selamlarımı gönderiyorum. Yanı başımızda dimdik duran Harput'u selamlıyorum. Çayda çıra ile oynayıp delilo ile gülenleri selamlıyorum. Dostluğun simgesi Gakkoşları kalpten selamlıyorum.

Zalimlere boyun eğmeyecek, hainlerin tutsağı olmayacağız. Şirret oyunlarını bozacağız. Karanlık senaryolarını yırtıp atacağız.

Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Türkiye hepimiz buradayız. Niyaz ederim ki ayağınıza taş değmesin. Allah sizleri kem gözlerden korusun kollasın. Bu meydanda daha iyisini yapma şevkini bizlere aşılayan siz değerli kardeşlerimize buraya kadar gelmese de dualarıyla destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde, tertip ve temininde emeği geçen parti teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.

Bin yıldır bu topraklarda el ele, gönül gönüleyiz.

Türkiye'yi durdurmaya çalışan işbirlikçilere karşı mücadele halindeyiz. 2023 yılı lider ülke Türkiye'nin ön sözüdür. Cumhur ittifakı kirli oyunları bozmaya muktedirdir.

Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Huzur güvenliğini de tehdit etmektedir. Kılıçdaroğlu'nun dış güçlerden icazet beklentisi rezalettir. Kılıçdaroğlu ve diğer ortaklarının dış güçlerden icazet beklentileri rezalettir. Düpedüz teslimiyetçiliktir."