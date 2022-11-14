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Bakan Soylu açıkladı: Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının talimatı Kobani'den! Saldırgan PKK bağlantısını itiraf etti

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Büyükelçiliği'nin taziye mesajını kabul etmediklerini söyleyen Bakan Soylu, "Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaktı. Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede terör örgütünün talimatı çok açık bir şekilde teröristin öldürülmesi şeklinde. Teröristi öldürüp olayı çözmemizi engellemek istediler. Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı." ifadelerini kullandı.

14.11.2022, 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022, 12:29

Bakan Soylu açıkladı: Taksim İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırının talimatı Kobani’den! Saldırgan PKK bağlantısını itiraf etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Olayın nereden ve nasıl koordine edildiğini biliyoruz." diyen Bakan Soylu, olay sonrası yapılan teknik dinlemenin detaylarını paylaştı. Bakan Soylu, ABD Büyükelçiliği'nin taziye dileklerini kabul etmediklerini sözlerine ekledi, "Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı." dedi.

"SALDIRIYA ÇOK GÜÇLÜ CEVAP VERECEĞİZ"

Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede terör örgütünün talimatı çok açık bir şekilde teröristin öldürülmesi şeklinde. Teröristi öldürüp olayı çözmemizi engellemek istediler. Saldırıya çok güçlü cevap vereceğiz. Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı.

"ONA TALİMAT VEREN KİŞİ DE YAKALANDI"

Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama 'Onu öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık.

"SADECE BU YIL 200 TERÖR OLAYI ENGELLEDİK"

İstanbul'a 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik.

Elbette biz burada millet olarak birlik içinde güçlü olmalıyız, bunlara boyun eğmemeliyiz. Son 2 saldırının da hem Mersin hem de bunun birinin Münbiç'te ve birinin de talimatının Kobani'den geldiği çok açık net ortadadır.

Bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki üzülecek ama onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Operasyonlar devam ediyor."

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