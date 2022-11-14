Taksim’de bomba olayı sonrası İstiklal Caddesi’nde bugün... Türk bayraklarıyla donatıldı

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi.
İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi.
İstanbul Beyoğlu'nda dün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi.
Terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren olay yerine gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye karanfil bıraktı.
İstiklal Caddesi de Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayrakları ile donatıldı.
Ortaya çıkan manzara kameraya böyle yansıdı.