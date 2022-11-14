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Haberler Gündem Taksim'de bomba olayı sonrası İstiklal Caddesi'nde bugün... Türk bayraklarıyla donatıldı

Taksim'de bomba olayı sonrası İstiklal Caddesi'nde bugün... Türk bayraklarıyla donatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda dün 13 Kasım Pazar günü düzenlenen hain bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Korkunç olay sonrası bugün Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

14.11.2022, 14:08 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022, 15:23

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi.

Taksim’de bomba olayı sonrası İstiklal Caddesi’nde bugün... Türk bayraklarıyla donatıldı

İstanbul Beyoğlu'nda dün düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

Taksim’de bomba olayı sonrası İstiklal Caddesi’nde bugün... Türk bayraklarıyla donatıldı

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi.

Taksim’de bomba olayı sonrası İstiklal Caddesi’nde bugün... Türk bayraklarıyla donatıldı

Terör saldırısının faili de yakalanmıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren olay yerine gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye karanfil bıraktı.

Taksim’de bomba olayı sonrası İstiklal Caddesi’nde bugün... Türk bayraklarıyla donatıldı

İstiklal Caddesi de Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayrakları ile donatıldı.

Taksim’de bomba olayı sonrası İstiklal Caddesi’nde bugün... Türk bayraklarıyla donatıldı

Ortaya çıkan manzara kameraya böyle yansıdı.

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