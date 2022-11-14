Taksim’deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği açıklandı

Son dakika haberine göre; Emniyet'ten Taksim'deki bombalı terör saldırısı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, teröristin kimliği duyuruldu. Zanlının nasıl tespit edilip yakalandığına dair detaylar da paylaşıldı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir.

Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

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