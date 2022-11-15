Amerikan ve Rus istihbaratı Ankara’da bir araya geldi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns ile Rus Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde dün Ankara'da buluştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, gerçekleşen görüşme için, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir" ifadesini kullandı.

Altun, Associated Press'e yaptığı açıklamada, toplantıda nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerin ele alındığını kaydetti. Altun, "Daha önce Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını buluşturan ve tahıl anlaşmasında arabuluculuk yapan Türkiye, tüm taraflarla barış için müzakere etmeye devam edecek, bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.