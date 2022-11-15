Bakan Soylu’dan mesaj: Çok güçlü karşılık vereceğiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın yaşandığı bölgeye giderek karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Soylu, olay hakkında bilgi verdi. "Biz bize verilen mesajı aldık" diyen Bakan Soylu, "Mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Kalleşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. Operasyonlar devam ediyor. Yakalanmasalardı Yunanistan'a kaçıracaklardı. PYD'yi orada kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz, hem de çok güçlü bir mesaj. Terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Talimat var net bir şekilde. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik. Mersin'deki saldırının Münbiç'ten, buradaki saldırının da Kobani'den talimatının geldiği ortadadır" diye konuştu.

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