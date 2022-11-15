“Suriye’deki kirli ilişkileri ortaya çıkaracağız”

TERÖR ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay Coşkun Başbuğ, saldırı sonrasında devletin hızlı refleks almasını ve saldırının hemen ardından başlayan operasyonların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gözler önüne serdiğini söyledi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin FETÖ döneminde olduğu gibi yaptığıyla kalacaklarını düşündüklerini ifade eden Başbuğ, "Fakat başaramadılar" dedi.

AMAÇ OLABİLDİĞİNCE KAN DÖKMEK

"Bu gözü dönmüş yapı herhangi bir değer taşımadığı için böylesi kalabalık yerlerde eylemler gerçekleştiriyor" diyen Başbuğ, "Amaçları olabildiğince kan dökmek tek hedef. Aslında bu tablo bile dünyanın başka hiçbir devletinde göremeyeceğiniz, devletin gücünü ve kudretini gösteren bir gelişme. Çünkü inanılmaz kalabalığa rağmen dakikalar sonra gözaltılar başladı ve ardından terörist de ele geçirildi. Onlar; FETÖ dönemindeki gibi eylemi yapıp, ortalığın külleneceğini, biz de yaptığımızla kalırız diye düşündüler. Fakat başaramadılar. Yürütülen soruşturmanın ucu Suriye'ye kadar dokunacak ve oradaki bir takım kirli ilişkilerin ortaya çıkaracak çok önemli delillere ulaşacağız" diye konuştu.

Saldırıyı terör örgütünün tek başına gerçekleştirebilecek kabiliyette olmadığını da vurgulayan Başbuğ, "Arka planında istihbarat desteği ve bu eylemin günler öncesinden planlandığını bilmekte fayda var. Karşımızda emperyal mantıkla kurulmuş bir devletler bloğunun olduğunu söylemekte fayda var. Bu yapı üst üste darbeler alırken, süreci tersine çevirmek istiyorlar ama bizi korku, panik ve kaosa sürüklemeyecekler" dedi.

MERT ALPDÜNDAR