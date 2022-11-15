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Taksim saldırısında gözaltı sayısı 50 oldu

Son dakika haberi...Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı.Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak.

15.11.2022, 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022, 10:37

Taksim saldırısında gözaltı sayısı 50 oldu

Son dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığının bütçe görüşmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi. Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı.Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak."

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