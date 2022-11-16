Başkan Erdoğan’a özel tahıl teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'da üst düzey temaslarda bulundu. Zirve için düzenlenen karşılama töreninin ardından Erdoğan ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Zirvenin "Gıda ve Enerji Güvenliği" konulu ilk oturumuna katılan Erdoğan, oturumun düzenlendiği salonda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile kısa süre sohbet etti. Erdoğan salona girmeden önce ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile konuştu.

BIDEN VE MACRON GELDİ

Başkan Erdoğan, daha sonra ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. İki liderin, görüşme öncesi oldukça samimi olduğu gözlendi. Biden, Başkan Erdoğan'a İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti. Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Erdoğan'a teşekkür ettiği de aktarıldı. İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade eden Biden'ın, Türkiye ile ABD arasındaki F16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirttiği de kaydedildi. Başkan Erdoğan, ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de ikili görüşmeler yaptı

ZİRVEDE GIDA UYARISI BAŞKAN

Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada ise gıda uyarısı yaptı. Dünyanın buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşama ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Erdoğan, "Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız. Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi, bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz. İhraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz" diye konuştu.

TURKEY DEĞİL TÜRKİYE

ZİRVEYE ev sahipliği yapan Endonezya'nın Devlet Başkanı Joko Widodo, açılış konuşmasında savaş konusundaki fikir ayrılıklarına rağmen küresel ekonomiyi düzeltmek için dünya liderlerine birlikte somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Widodo, "Başka bir seçeneğimiz yok, dünyayı kurtarmak için işbirliği gerekiyor. G20, kapsayıcı ekonomik toparlanma için katalizör görevi görmeli" değerlendirmesinde bulundu.

MICHEL'DEN TERÖR VURGUSU

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, basın toplantısında konuştu. Michel, "AB adına trajik saldırının hemen ardından Türk halkına taziyelerimizi ve desteklerimizi ilettik. Bu durum teröre karşı mücadelemizin ortak bir mücadele olduğunu göstermektedir" dedi. Teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin son derece önemli olduğunu anlatan Michel, istihbarat birimleri arasında her seviyede iş birliğinin sağlanmasının zaruri olduğunu kaydetti. Michel, "Teröre karşı mücadele ve işbirliği istiyoruz. Bu konuda sağlam bir duruşumuz var" diye konuştu.