  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Tunceli’deki mağaralarda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’deki mağaralarda mühimmat ele geçirildi

16.11.2022

Tunceli’deki mağaralarda mühimmat ele geçirildi
TUNCELİ'DE "Eren Abluka Sonbahar Kış-13 Şehit Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" başlatıldı. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen arazi araması taramasında tespit edilen 23 farklı noktada PKK'nın birini sözde hastane olarak kullandığı tespit edilen 2 adet mağara ve 5 adet sığınakta çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA