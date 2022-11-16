Tunceli’deki mağaralarda mühimmat ele geçirildi

TUNCELİ'DE "Eren Abluka Sonbahar Kış-13 Şehit Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" başlatıldı. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen arazi araması taramasında tespit edilen 23 farklı noktada PKK'nın birini sözde hastane olarak kullandığı tespit edilen 2 adet mağara ve 5 adet sığınakta çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

DİĞER