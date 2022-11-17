Teröre destek verenler dökülen her kana ortaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. G20 Liderler Zirvesi'nin, Endonezya'nın müstesna ev sahipliğinde tamamlandığını ifade eden Erdoğan, "Dönem Başkanlığı görevini başarıyla icra eden Endonezya'yı tebrik ediyorum" dedi.

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırı nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese de teşekkür eden Başkan Erdoğan, "İkisi çocuk 6 sivilin hayatını kaybettiği bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır. Bölücü terör örgütü, Suriye ve Irak'ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır" şeklinde konuştu.

'KAYNAĞINDA BERTARAF ETME'

Emniyet birimlerinin hainleri kısa sürede yakaladıklarına dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Tüm dost ve müttefiklerimizin de Türkiye'nin bu haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz. Bir kez daha terör saldırısında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

'YAKIN GELECEKTEKİ TEHLİKE'

Başkan Erdoğan, G20'nin bu seneki teması olan "Birlikte Toparlanma- Daha Güçlü Toparlanma" konusuna da değindi. Bu konuda bakanlar düzeyinde toplantı ve çok sayıda teknik düzeyde çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak bu faaliyetlere aktif olarak iştirak ettik, görüşlerimizi paylaştık. Zirve gündemine katkıda bulunduk. Dünyamız son 3 yıldır çetrefilli hal alan sancılı bir süreçten geçiyor. Avrupa ve ABD dahil pek çok bölgede son 50-60 yılının zirvesine ulaşan enflasyon rakamları, karşılaşılan sıkıntının büyüklüğünü ortaya koyuyor. Küresel ekonomiyle ilgili giderek artan resesyon tartışmaları, yakın gelecekte bizleri bekleyen tehlikeye işaret ediyor. Uluslararası kuruluşların raporları ve ekonomik göstergeler, şayet bir çıkış yolu bulunamazsa, mevcut durumun kötüleşeceğini gösteriyor. Küresel ekonomideki kötüleşmenin en şiddetli vurduğu yerler Afrika ve Asya'daki kırılgan devletlerdir" diye konuştu.

'EN FAZLA İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ'

SOMALİ'DEN Yemen'e, Sudan'dan Afganistan'a uzanan geniş bir bölgede milyonlarca insanın açlık ve kıtlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Salgın döneminde toplam 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbı yardım malzemesi göndererek nasıl ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuşsak, bugün de tüm gücümüzle barışın, refahın ve adaletin tesisi için samimiyetle gayret gösteriyoruz. Türkiye milli gelire göre dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkesi. Yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye yıllardır ev sahipliği yapıyoruz. Yardım kuruluşlarımızla nerede bir ihtiyaç sahibi varsa imdadına koşuyoruz. Gıda krizinin çözümüne de büyük katkı sağladık" diye konuştu.

'BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ, HADLERİNİ BİLSİNLER

BAŞKAN Erdoğan, Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında soruları da yanıtladı. Erdoğan, Yunanistan'ın provokatif adımları hakkında sorulan soruya "Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu vs. karşısında benim söylediğim 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü benim için kelam-ı kibardır. Hadlerini bilmiyorlar. Bu noktada biz de 'Komşu, komşuluk hukukunu bil. Bizimle fazla dalaşma. İstediğin kadar adaları doldur, hiçbiri sana fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var, yerini yurdunu iyi bileceksin' dedik. Geçmişini bir okursa, tarihini incelerse orada görecektir. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir" açıklamasını yaptı. Zirvenin ana gündemlerinden biri olan sağlık konusuna da değinen Başkan Erdoğan, "Sağlık hizmetlerinde Türkiye olarak gerçekten büyük bir başarı hikayesi yazdık. Vatandaşlarımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz" diye konuştu