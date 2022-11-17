Teröristin elindeki güllerin sırrı çözüldü

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın kaçarken elinde bulunan güllerin sırrı çözüldü.

ESENLER'E GİTTİ

Albashır'ın patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'ın gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashır'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi. Öte yandan teröristin olaydan sonra yakalandığı evin, kaçmasına yardım edecek Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı. Ahmet Jarkas ile kardeşleri ve annesinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

ANNESİNİN EVİYMİŞ

Ahlam Albashır, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'a kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti. Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

"HACI İSİMLİ TERÖRİST KALABALIĞA BAKTI VE 'PATLAT' DEDİ"

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın polisin yaptığı ilk mülakatta, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği öğrenildi