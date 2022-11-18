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Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında kritik görüşme

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

18.11.2022, 19:58

Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıldönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.

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