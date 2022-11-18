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Haberler Gündem Taksim'i kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıdan 9 gün önce keşif yapmış

Taksim'i kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıdan 9 gün önce keşif yapmış

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, İstiklal Caddesi'nde yürüyerek keşif yapan terörist Ahlam Albashır'ın elinde yine gül tuttuğu görülüyor.

AA

18.11.2022, 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022, 11:35

Taksim’i kana bulayan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıdan 9 gün önce keşif yapmış

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Söz konusu görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Albashır'ın 4 Kasım, saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor.

Görüntülerde, bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.

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